Ради расширения ГКЦ в Сургуте срубят часть сквера

Администрация Сургута представила новый проект реконструкции Городского культурного центра «Строитель». Планируется, что старое здание будет снесено, а часть прилегающего сквера придется вырубить из-за расширения объекта. Некоторые деревья будут пересаживать. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации. Новое здание ГКЦ также пополнится тремя этажами. Информацию об этом огласили в ходе заседания комитета по социальной политике в думе города.

«На сегодняшний день у нас площадь земельного участка составляет 9 100 квадратных метров, после межевания территория увеличится до 12 200 квадратных метров, что позволит обеспечить объект дополнительным машиноместами», – сообщил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

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