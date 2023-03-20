Нашумевший среди сургутян танк Т-62 станет экспонатом в патриотическом парке

Патриотический парк Сургута продолжают пополнять техникой. На прошлой неделе в город доставили танк Т-62, который уже успел наделать много шума в социальных сетях. В администрации города рассказали, что танк привезли ко Дню Победы. Об этом стало известно от издания «Сургутская трибуна».

«Техника доставлялась в город Сургут с целью ее использования в проведении патриотических мероприятий, приуроченных к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно после утверждения праздничной программы она будет размещена на официальном сайте администрации Сургута и в других открытых источниках, чтобы жители города могли узнать интересующую их информацию», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Депутат Михаил Бехтин отметил, что, впереди предстоит немалая работа по реставрации и уже создана инициативная группа из числа членов молодежного парламента. В этих процессах принимает активное участие и администрация.