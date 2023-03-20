Пенсионерку из Сургутского района обокрал родственник на сумму более 150 тысяч рублей

58-летняя жительница Сургутского района обратилась в полицию по факту хищения норковой шубы, стоимость которой составляет более 150 тысяч рублей. В ходе розыска выяснилось, что вором оказался 43-летний родственник потерпевшей, которого та приютила на время.

Мужчина пояснил, что приезжал в Сургутский район с целью найти работу, на время поиска места трудоустройства его приютила дальняя родственница. Работа так и не нашлась, зато улыбнулась перспектива украсть у женщины норковую шубу. Похищенное он продал, деньги потратил на алкоголь и продукты питания.

Вору была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.