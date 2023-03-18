Турнир по тяжелой атлетике проходит в Сургутском районе

В поселке Солнечный — слет спортсменов: в 23-й раз в Сургутском районе проходит Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Бориса Шесталюка. Состязания проходят в ЦСП «Атлант» с 15 по 20 марта, в них участвуют лучшие тяжелоатлеты со всей страны.

«На соревнования приехало около 270 спортсменов из 14 регионов России, — отмечают в пресс-службе администрации муниципалитета. — Среди них 25 тяжелоатлетов из МАУ «Районное управление спортивных сооружений» и МАУ СП «СШОР» Сургутского района».

«Это уже бренд Сургутского района, — комментирует событий директор Районного управления спортивных сооружений Алил Шахшаев. — Это единственный Всероссийский турнир, который на постоянной основе проходит на территории района».

Кстати: В настоящее время в районе 702 человека занимаются тяжелой атлетикой, причем 144 из них — женщины.