16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4095   EUR  81,1418  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Житель Сургутского района украл бензопилу у соседа, пока тот спал

В ХМАО молодой вор пришел к соседу за солью, а ушел с бензопилой

Житель Сургутского района украл бензопилу у соседа, пока тот спал
Фото: pixabay

В Сургутском районе 22-летний парень зашел к соседям за солью. Хозяин квартиры спал и не услышал незваного гостя, но югорчанин не растерялся и украл у него бензопилу.

Подозреваемый был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции. Злоумышленник пояснил, что планировал продать инструмент, но не успел. Похищенное изъято.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В порядке ст.91 УПК РФ фигурант был задержан и помещен в изолятор временного содержания», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:37, просмотров: 37, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье 1026
  2. В Сургуте двое взрослых избили школьников из-за конфликта между четвероклассниками 965
  3. ​Прекрасно, что чиновники не уперлись в желание снести «Аврору», а пошли трудным путем поиска инвестора 898
  4. Реконструкция гостиницы «Полет» обойдется аэропорту Сургута в 9,5 млн рублей 790
  5. Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора 741
  6. Из Нижневартовска запускают прямые рейсы в Екатеринбург и Томск 723
  7. За февраль в ХМАО сильнее всего подорожали овощи, колбаса и макароны 709
  8. Нефтеюганец лишился накоплений после попытки заработать на маркетплейсе 695
  9. Центр охраны материнства и детства в Сургуте принял 90 партнерских родов 644
  10. ​Основными участниками программы промышленного кешбэка стали нефтегазовые компании 574
  1. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7994
  2. Бюджетная система России выстроена так, что муниципалитеты будут всегда экономить на качестве архитектуры 2141
  3. В Сургуте создадут «Парк памяти» домашним животным 2131
  4. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 2089
  5. В Югре в выходные ожидается метель, сильный ветер и дожди 2057
  6. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 2049
  7. Новую набережную в Сургуте достроят к ноябрю 2024 года 2047
  8. ​Топ-5 причин, почему стоит инвестировать в недвижимость Таиланда 2041
  9. На двух вартовчан завели уголовное дело за нападение на полицейских 2023
  10. ​В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по сноуборду 1945
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17031
  2. ​Был ли майдан? 13424
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 9814
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8444
  5. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7994
  6. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6361
  7. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5404
  8. Продажа кирпичей 4699
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4507
  10. Полвека назад в Сургуте… 4503

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика