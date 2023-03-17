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Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 марта? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 марта? // АФИША
Фото: siapress.ru

18 марта

Выставка «Городские истории»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

Выставка «Городские истории» посвящена улицам нашего города, историям, хранящимся в стенах домов и тропинках парков, а также фантазиям на тему сказочных городов и городов будущего. Выставка объединяет работы обучающихся отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского, образовательной школы для детей и подростков «Cool school» и Сургутской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концерт «В объятиях весны»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 18:00.

Концерт подарит гостям весеннее настроение, побудит сместить фокус внимания с забот и тревог на простые радости жизни! Творческие коллективы Городского культурного центра «Ягодка», «Рябинушка» и «Ладушки» порадуют зрителей мероприятия вокальными и хореографическими номерами, которые будут гармонично дополнены стихотворениями русских классиков о весне и русской культуре.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 350 рублей. 0+

Спектакль «Коварство и любовь»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

В центре сюжета – любовь юных Луизы и Фердинанда и противостоящие ей силы: корысть, предрассудки, политические интересы. Проще говоря - еще одна вариация на вечную тему Ромео и Джульетты.

Чтобы смахнуть вековую пыль с драматических событий, в Сургутском театре события драмы из XVIII века перенесли в наши дни. Специально для спектакля создана новая драматургическая основа, заново выполнен перевод пьесы Шиллера, который делает речь героев ближе сегодняшнему дню. Бороться за свою любовь главным героям придется уже не с двумя сановными злодеями в напудренных париках, а с целой госкорпорацией.

Истинная любовь в поединке с интригами и коварство, а попытке преодолеть социальные запреты и разрушить цепи зла.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 до 550 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

19 марта

Музыкальное мероприятие «Ля мажор!»

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Что общего у оперы и оперетты? Чем отличаются рок и рок – н – рол? Когда появился стиль диско? Представляем вниманию слушателей концерт-знакомство с музыкальными жанрами, стилями и направлениями «Ля мажор!»

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Онлайн-показ спектакля «Знаменитый утенок Тим»

Место проведения: сайт ТАиК «Петрушка». Время: 12:00.

Пляшет весело клубочек, скачет нитка и хохочет, то длиннее, то короче, рассказать нам сказку хочет! Какую? Веселую и музыкальную, в меру поучительную историю о необыкновенных приключениях маленького утёнка Тима, который из-за своего непоседливого нрава, своей любознательности вечно попадает в смешные истории. То он сражается с задирой лягушонком, то перепачкавшись сажей в трубе, пугает Маму Утку, то спасает бездомного котёнка, то побеждает хитрую лисицу. Каждый новый день приносит ему массу интересных открытий и знаний об огромном мире вокруг нас. Свяжут эту историю, (да-да именно свяжут!) спицами из разноцветных шерстяных ниток рассказчики-мастеровые. Прекрасный спектакль для первого знакомства с театром кукол!

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: бесплатно. 3+

Музейное занятие «Проводы зимы»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 14:00.

Чем веселее проводишь зиму, тем быстрее она уйдет! В Мемориальном комплексе геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» состоится традиционный музейный праздник «Проводы зимы».

На празднике вас ждет непринужденная атмосфера с активными играми и командными соревнованиями. Самых активных участников ждут поощрительные призы.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 150 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 3+


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17 марта в 12:37, просмотров: 1174, комментариев: 0
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