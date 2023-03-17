Сургутские родители готовятся подавать заявления на поступление детей в первый класс

Сургут готовится к очередной кампании по приему в школы первоклассников — он стартует 29 марта в восемь утра. Как будет происходить эта процедура и как нужно действовать родителям будущих первоклашек — в материале «НГ».

Согласно предположениям городской администрации, в 2023 году впервые за парты в Сургуте сядут немногим более семи тысяч мальчиков и девочек (262 класса). Это ненамного, но больше, чем в 2022 году — тогда было 6 850 первоклассников. Как выяснилось позже, из них около 1 800 были «незапланированными», то есть детьми только недавно приехавших семей. Так что, возможно, и семь тысяч превратится в какую-то более существенную цифру, об этом мы узнаем в течение лета.

На сегодня система зачисления детей в первый класс выглядит следующим образом. В 8 часов утра 29 марта сургутяне, которые имеют регистрацию по месту жительства или пребывания, смогут приступить к подаче заявлений. Судя по опыту последних двух лет, 90 процентов делают это через «Госуслуги», где с 15 марта можно заполнить черновик заявления, и в нужную минуту 29 марта просто нажать кнопку «Отправить». Намного лучше, чем стоять ночью на морозе у школы. Впрочем, некоторые предпочитают лично приходить в учебные заведения и подавать заявку письменно — на это уйдет около 15 минут. Самый экзотический способ — через обыкновенную почту, но сейчас сложно себе представить подобный подход.

Тут важен другой вопрос — в какую школу вы захотите попасть. Дело в том, что за каждым учебным заведением закреплен определенный микрорайон. То есть подать заявление можно в те школы, к которым «прикреплен» дом, по адресу которого зарегистрирован ребенок. Но некоторые родители стремятся отдать своих первоклассников в лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов. Как рассказывает директор департамента образования Сургута Ирина Замятина, за подобными учреждениями, можно сказать, «закрепляется» весь город. То есть, где бы вы ни были зарегистрированы в нашем городе, у вас будет возможность подать заявление в указанные учреждения, другое дело — смогут ли вашего ребенка там принять.

Вообще, по словам директора департамента образования, сургутяне чаще выбирают просто школу поближе к дому. В этом смысле огромная нагрузка упала на школу № 9, которая в прошлом году приняла 30 первых классов, но теперь такого не повторится.

«Количество мест в тех или иных образовательных учреждений формируется на основании возможностей. Бывает так, что на определенной территории живет столько детей, что превышает возможности школы, и в случае отсутствия свободных мест она может отказать кому-то в зачислении. В этом случае родителям нужно обратиться в департамент образования, получить информацию о вакантных местах в других учебных заведениях, и выбрать место поближе. Подобные вопросы мы решаем адресно и индивидуально», — рассказывает Ирина Замятина.

Бывают и другие ситуации. Например, когда новый район уже построен и заселен, но школа в нем еще строится. Тогда детей с этой территории могут сформировать в классы и временно отправить учиться в другое образовательное учреждение. Причем, по распоряжению главы Андрея Филатова, в этом случае город обязуется организовывать спецтранспорт с сопровождающими для централизованной доставки детей к месту учебы. А когда «собственная» школа достроится — уже имеющиеся готовые классы просто переведут ближе к дому.

«У нас такое было с школой «Перспектива», которая открылась в апреле, и мы отправили туда детей учиться не с 1 сентября, а с четвертой четверти. Стараемся очень гибко и оперативно подходить к подобным вопросам», — рассказала Ирина Замятина.

Предположим, что вы благополучно подготовили черновик заявления на «Госуслугах» и дисциплинированно в 8 утра 29 марта нажали нужную кнопку в телефоне или на компьютере, и… что-то пошло не так. Потому как вместе с вами этим же будут заниматься тысячи человек, не только в Сургуте, но и по всей стране. Совершенно нередки истории, когда сервисы от наплыва посетителей просто ломаются.

Что тогда? Ирина Замятина уверяет — все будет в порядке. Во-первых, в предыдущие два года никаких сбоев не было, хотя заявления одновременно подавали тысячи жителей города. Во-вторых, нагрузка на систему в автономном округе специально распределена по дням: например, Ханты-­Мансийск, Когалым и Югорск начнут подавать заявления 27 марта, Нижневартовск и Октябрьский район — 28 марта, а 29 марта досталось Сургуту и Ураю. То есть не вся Югра будет в один день тыкать кнопки на телефоне, а отдельные муниципалитеты займутся этим в разные дни. И, в‑третьих, всегда есть готовые прийти на выручку специалисты регионального департамента информационных технологий, если что — они все починят. В невероятном крайнем случае будет назначен новый срок подачи.

Когда все случится и заявления улетят в департамент образования и школы, начнется другой процесс — составления списков льготников и очередников, приглашение родителей с оригиналами документов для зачисления. К слову, в «Госуслугах» никакие бумажки в электронном виде прикреплять не потребуется в принципе. Но когда пригласят в школу — нужно будет взять паспорт родителя, свидетельство о рождении будущего первоклассника и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания. Льготникам, соответственно, нужно будет подтвердить право на льготу.

И далее начинаются нюансы очередей. Всего для Сургута правилами предусмотрены три уровня приоритетов при зачислении первоклассников в школы. На первом месте стоят дети сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, пожарных и военнослужащих — но эта льгота работает только при поступлении в учебное заведение по месту жительства. На втором по приоритету месте идут дети, у которых в этой школе учатся старшие братья и сестры. И на третьем месте — дети, которые зарегистрированы на прикрепленной к школе территории.

Подача заявлений в первую волну будет продолжаться с 29 марта по 30 июня (включительно), и 3–5 июля все списки на зачисление будут готовы, будет издан приказ директора образовательного учреждения о зачислении в 1‑й класс. И тогда, с 6 июля, начнется вторая волна зачисления — прием заявлений от родителей тех детей, которые не имеют регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Они смогут подавать документы вплоть до 5 сентября. По словам Ирины Замятиной, практика прошлого года показывает, что таких заявителей не очень много — порядка 500 человек.

А пока — завершаем подготовку к первому этапу подачи документов. Чтобы процесс прошел гладко, департамент образования рекомендует заблаговременно заняться следующим:

1. Убедиться, что ваша учетная запись на «Госуслугах» имеет статус «Подтвержденная».

2. Проверить, что в вашей учетной записи внесены данные об актуальной электронной почте и номере телефона.

3. Еще раз внимательно проверить в личном кабинете на портале госуслуг сведения о себе и ребенке (ФИО, реквизиты паспорта, реквизиты свидетельства о рождении) на соответствие сведениям, указанным в документах.

Пошаговая инструкция по заполнению заявки размещена на сайтах администрации Сургута и «Образование Сургута», на официальных сайтах школ, а также в Telegram-­канале «Первоклашка Сургут». На него, кстати, призывает подписываться Ирина Замятина, чтобы максимальное количество родителей имели прямой доступ к достоверной информации из первых рук. Найти его можно по поиску

«Первоклашка Сургут» или адресу t.me/surgut1klassDO.

При поддержке администрации Сургута