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Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье

В Сургуте переселят 50 семей из аварийных домов, расположенных в микрорайонах 1 и 2

Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье
Фото: Р.Нуриев

В Сургуте начали переселять людей из аварийных домов, расположенных в микрорайонах 1 и 2. Данный процесс происходит в рамках проекта комплексного развития территории, анонсированного в прошлом году. Застройщику «Брусника» необходимо предоставить новое жилье 50 семьям, 20 из которых проживают в ветхих зданиях по договору социального найма. Только после этого девять домов можно будет снести.

«На текущую дату получатели социального найма, 16 семей, у нас выразили согласие на те жилые помещения, которые застройщик передает в муниципальную собственность. В частности, шесть жилых помещений уже комиссионно осмотрены, идет процедура оформления их в муниципальную собственность, оставшиеся 14 должны будут быть переданы в апреле этого года», – прокомментировал начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов департамента имущественных и земельных отношений Виталий Галиев.

Компания «Брусника» приобрела квартиры в высотках на проспекте Комсомольском, улице Мелик-Карамова, Усольцева, Кайдалова и Рыбников. Отмечается, что собственники также могут получить денежную компенсацию. На данный момент проведена оценка рыночной стоимости жилых помещений, идут переговоры с сургутянами.

На месте снесенных домов застройщик в течение пяти лет планирует возвести многоэтажки, квартиры в которых будут продаваться. Представители «Брусники» также обязались облагородить территорию, реконструировать инженерные сети. Строительство новых соцобъектов не планируется, так как ближайшие микрорайоны оснащены школами, детсадами и поликлиникой.

«В рамках договора КРТ, территории 1 и 2 микрорайонов у нас есть обязательства – реновация непосредственно самой территории и прилегающих, в том числе это реконструкция инженерных сетей, а также у нас есть обязательства – передать в муниципальное образование 300 квадратных метров для в дальнейшем использовании муниципалитетом. Предполагается, что это будут квартиры для особых категорий граждан, такие как дети-сироты», – отметил исполнительный директор сургутского филиала компании «Брусника» Виктор Корчагин.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 501, комментариев: 0
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