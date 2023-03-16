Возле сургутской школы напали на двух детей по причине ссоры между учениками

Пара из Сургута подралась со школьниками. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «К-Информ».

В СМИ сообщается, что причиной драки послужила ссора двух четвероклассников из начальной школы №5, после которой, один из них пожаловался немым родителям. Супружеская пара предпочли разобраться в ситуации по-своему. В конфликт вмешались школа и соцпедагоги.

«Сегодня примерно в 13:30 возле школы №5 на улице Маяковского на моего несовершеннолетнего ребенка накинулась неадекватная пара! Начала толкать, дергать за верхнюю одежду и наносить удары! Мужчина ударил коленом в живот и повалили на снег продолжив избиение», — утверждает подписчик канала.

По кадрам видео можно понять, что второй школьник пытается защитить первого ребенка.Родители пострадавших детей уже написали заявление в полицию, на данный момент проходит проверка.

«Установлено, что мужчина работает в школе № 5 в качестве уборщика территории. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы, которые дадут оценку действий в отношении произошедшего. Также сотрудниками школы проводится комплекс мероприятий по выяснению и урегулированию ситуации», – прокомментировала инцидент администрация Сургута.