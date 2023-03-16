Сургутян предупредили об ограничении движения по улице Аэрофлотской на полчаса

В эту пятницу, 17 марта, в Сургуте ограничат движение по улице Аэрофлотской на полчаса. Проезд перекроют в 11:00 в двух направлениях от административного здания на улице Аэрофлотская, 20/1 до путепровода через железнодорожные пути.

«В связи с проведением работ ФАО «Россети Тюмень» по монтажу кабеля оптико-волоконной линии связи Сургут – Федоровский РЭС» 17.03.2023 с 11.00 до 11.30 будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Аэрофлотской (в двух направлениях) на участке от административного здания по ул. Аэрофлотская, 20/1 (магазин «Сад-огород») до путепровода через железнодорожные пути», – сообщили в пресс-службе администрации Сургута.