В Сургуте нашли нового директора МКУ «Лесопарковое хозяйство»

В Сургуте новым директором МКУ «Лесопарковое хозяйство» назначили Ирину Николаенко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 15 марта.

«Ирина Алексеевна Николаенко начала трудовую деятельность в 2006 году в муниципальном учреждении «Управление лесопаркового хозяйства» на должности ведущего инженера в отделе паркового хозяйства. В 2014 была назначена начальником того же отдела. С 2021 года работала заместителем директора МКУ «Лесопарковое хозяйство». 15 марта 2023 года Ирина Алексеевна переведена на должность директора МКУ «Лесопарковое хозяйство», – рассказали в ведомстве.

Напоминаем, ранее стало известно, что Роман Богач покинул пост директора МКУ «Лесопарковое хозяйство». По имеющейся информации, увольнение было связано с намерением перейти на другое место работы.