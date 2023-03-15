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Главная очистка улиц Сургута от снега и льда продлится до 15 апреля

В Сургуте стартовала генеральная уборка улиц от снега

Главная очистка улиц Сургута от снега и льда продлится до 15 апреля
Фото: t.me/filatov_surgut

В Сургуте началась генеральная уборка улиц от снега – она пройдет с 15 марта по 15 апреля. На этот период вся уборочная техника отправится на очистку улично-дорожной сети, общественных пространств и придомовых территорий. Координацией служб займется департамент городского хозяйства.

«В комплекс работ входит приведение в порядок тротуаров, территорий, прилегающих к торговым центрам. Снег, скопившийся на кровлях, сосульки также планируется убрать. Специалисты займутся пропаркой колодцев, очисткой дождеприемников и откачкой талой воды. Планомерная уборка снега идет на протяжении всего сезона. Но дополнительно усиливаемся перед началом активного таяния снежных масс. Опыт прошлого года показал, что эта мера эффективна и позволяет существенно уменьшить объемы талой воды в городе», – написал мэр Сургута Андрей Филатов у себя в соцсетях.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 295, комментариев: 0
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