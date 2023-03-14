Энергетики предупредили об отключении света в одном из микрорайонов Сургута

Из-за ремонта оборудования в 37 микрорайоне Сургута 15 и 16 марта будет отключено электричество. Об этом сообщают Сургутские городские электрические сети.

Электроэнергия будет временно отсутствовать в частном секторе микрорайона на следующих улицах: Приозерная, Сиреневая, Счастливая, Светлая, Июльская, Радужная, Светлая и Солнечная в период с 09:00 до 16:00.

«Энергетики приносят извинения за неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена на повышение надежности электроснабжения населения», – подчеркнули в СГЭС.

Всю необходимую информацию жители микрорайона могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35, +7 (3462) 52-46-15, +7 (3462) 52-46-13 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).