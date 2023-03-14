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Студенты и преподаватели Института государства и права СурГУ помогают НКО

Региональная общественная организация поддержки общественных инициатив в Югре «В ресурсе» зарегистрирована в Сургуте

Студенты и преподаватели Института государства и права СурГУ помогают НКО
Фото: СурГУ

Студенты и преподаватели Института государства и права СурГУ объединили усилия, чтобы своими знаниями помогать некоммерческим организациям (НКО) Югры. Напомним, Региональная общественная организация (РОО) поддержки общественных инициатив в автономном округе «В ресурсе» была зарегистрирована 13 октября 2022 года. Ее учредителями стали преподаватели кафедры государственного и муниципального права, а возглавила общественную организацию студентка 4-го курса направления «Юриспруденция» Мария Джалалова.

Правовая поддержка НКО – уставная цель РОО «В ресурсе». Здесь сотрудники оказывают бесплатную юридическую помощь некоммерческому сектору Югры. «В нашем субъекте большое количество некоммерческих организаций. Поэтому мы видим, что потребность в еще одном ресурсном центре, оказывающим информационную и консультационную поддержку, растет. Мы занимаемся поддержкой и продвижением общественных объединений, некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческой деятельности и деятельности благотворительных организаций, регистрируем НКО под ключ, консультируем по различным правовым вопросам. Не так давно к нам обратились несколько граждан по вопросам регистрации НКО, территориальный орган самоуправления (ТОС) из Нефтеюганска, которым мы помогли составить заявление о регистрации в Управление Министерства юстиции России по Югре и проконсультировали по вопросу регистрации ТОС как юридического лица. Было обращение и от общественного движения с просьбой внести изменения в Устав организации в соответствие с действующим законодательством», – рассказала Мария.

Кстати, 6 марта делегация СурГУ с рабочим визитом посетила «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в Ханты-Мансийске. На встрече с представителем Фонда, который является оператором окружных грантовых конкурсов для социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц, реализующих социально значимые проекты, обсуждались вопросы дальнейшей стратегии развития РОО «В ресурсе» на территории автономного округа.

Нам подсказали, какие могут быть трудности в нашем виде деятельности, актуальные направления, услуги, на которых лучше сделать акцент, – это делопроизводство и бухучет. Сейчас мы в поиске специалистов данной области. Кроме того, посоветовали присмотреться к возможности участия в грантовых конкурсах. Осуществляя уставные цели, мы стараемся сделать хорошее и полезное дело, не требуя ничего взамен. В этом вся суть НКО. Это возможность для людей делать добрые дела в больших масштабах. Я уверена, наша команда сделает все, чтобы Региональная общественная организация поддержки общественных инициатив в Югре «В ресурсе» стала примером некоммерческой организации, действительно приносящей пользу обществу».

Мы – команда специалистов, готовых помогать активным жителям Югры юридическим сопровождением их инициатив.Наш опыт показывает, что общественников много, а вот юристов, оказывающих бесплатную юридическую и консультационную помощь, в разы меньше. Более того, у студентов СурГУ есть уникальная возможность пройти производственную практику, набраться опыта в нашей организации. Будем рады каждому! – резюмировала член совета, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального права ИГиП Анастасия Андриенко.


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Сегодня в 09:43, просмотров: 567, комментариев: 0
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