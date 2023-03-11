Югорчане высказали свое отношение к ЕГЭ

63% югорчан уверены в том, что ЕГЭ надо отменить. Лишь 20% считают, что ЕГЭ — это достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов. Об этом сообщает SuperJob.

«Сторонником Единого госэкзамена является каждый третий педагог (34%). Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ значительно чаще, чем те, кто старше (30%). Среди родителей выпускников положительно относится к Единому госэкзамену лишь каждый пятый (22%)», – отмечают специалисты портала.