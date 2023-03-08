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​Свадьбу с выездом можно организовать в Сургутском районе

ЗАГС Сургутского района принимает заявки на выездную регистрацию брака

​Свадьбу с выездом можно организовать в Сургутском районе
Фото: unsplash.com

ЗАГС Сургутского района предложил влюбленным выездную регистрацию брака. Первое такое мероприятие пройдет в этом году 16 сентября на Фестивале национальных свадеб Югры. Место определено: живописный берег реки на базе отдыха «Валикас».

Здесь для пар проведут торжественную церемонию, на месте же выдадут документы, которые свидетельствуют о рождении семьи. В соответствии с национальным колоритом будут проведены и народные обряды.

Заявки уже принимаются — времени, чтобы подумать и согласиться, достаточно: дедлайн — 15 августа. Специалисты ЗАГСа ждут вопросов об организации события по телефону 52-90-90.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 181, комментариев: 0
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