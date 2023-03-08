Центральный рынок в Сургуте начнут реконструировать позже, чем планировалось

Реконструкцию Центрального рынка в Сургуте придется отложить как минимум на полгода, сообщает СТВ со ссылкой на замглавы города Артема Кириленко. По его словам, инвестор пока не собрал пул предпринимателей, которые со своими проектами зайдут на обновленный рынок. Напомним, среди предполагаемых партнеров — ресторатор Аркадий Новиков с сетью «Сыроварня».

Запуск проекта также тормозят проблемы с инженерными сетями, которые появились при обследовании территории, на которой находится рынок.

При этом власти настаивают: намерение реализовать этот проект никуда не делось «Большую часть того, что задумано, на что обращали внимание люди, реализовать удастся, — подчеркивает Артем Кириленко. — По крайней мере, инвестор это подтверждает».