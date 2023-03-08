Туристическую тропу «ЧелоВечность» в Сургутском районе дополнят новыми арт-объектами

Туристическая тропа «ЧелоВечность» в поселке Барсово Сургутского района станет длиннее, кроме того, ее дополнят новыми арт-объектами: об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Для этого создан проект, который принимает участие в конкурсе инициативного бюджетирования. По замыслу авторов, предполагается создать арт-объекты – реплики археологических находок с Барсовой Горы, мультимедийный анимированный контент для прохождения квестов и другие активности.

Реплик, о которых идет речь в описании проекта, более чем достаточно: «На площади в 17 квадратных километров найдено грандиозное количество археологических артефактов, — говорит Трубецкой. — Находки с Барсовой горы хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и за рубежом».

Несмотря на то, что объект находится в разработке, уже в конце марта по тропе можно будет отправиться в первые экскурсии. Кроме того, готовится к запуску сайт «ЧелоВечности» — на нем будут размещены описания всех вариантов экскурсии, а также форма для заявки на участие.