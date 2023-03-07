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«Музыку о любви» сыграют в католическом храме Сургута

Праздничный концерт в честь Международного женского дня пройдет в Сургуте в католическом храме

«Музыку о любви» сыграют в католическом храме Сургута
Фото: Католический храм Сургута

Самые душевные песни и арии о любви исполнят Мария Блажевич и Руслан Балягов. Мероприятие пройдет в Католическом храме Сургута в Международный женский день. Концерт состоится только 8 марта и места остались только на 17:00 и 19:00.

Вашему вниманию предлагают произведения: М. И. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» (переложение для органа), С. Рахманинов Вокализ (переложение для органа) 6 мин, А. Бабаджанян «Ноктюрн», Ж. Бизе-Э. Лемар Фантазия на темы оперы «Кармен» для органа, Ф. Шуберт «Аве Мария», а также многое другое.

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный 19/1. Время: 17:00 и 19:00.

Цена билета: 500 рублей. Телефон для справок: 8 905 826 85 21. 0+


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Сегодня в 16:20, просмотров: 195, комментариев: 0
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