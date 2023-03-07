В Сургутском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Накануне, 6 марта, обгон на автодороге в Сургутском районе привел к ДТП с летальным исходом. Пассажирка «Peugeot» скончалась от полученных травм на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, а водитель получил травмы.

«В 11:08 на 86 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе 63-летний мужчина, управляя автомобилем «Peugeot», по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра «обгон», не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос своего автомобиля с последующим столкновением с транспортным средством «Mitsubishi», под управлением 55-летнего мужчины», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек погиб и еще шесть – получили травмы.