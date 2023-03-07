В квартире в Сургуте из-за взрыва подсолнечного масла выбило окна и балкон

В понедельник, 6 марта, в 20:40 в квартире на улице Островского, 28 в Сургуте произошло возгорание и взрыв подсолнечного масла. Хлопок был такой сильный, что выбил на кухне оконную и балконную рамы. Хозяйку квартиры госпитализировали в больницу с ожогами средней тяжести, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«Возгорание на кухне было ликвидировано до прибытия пожарных. Сейчас коммунальщики принимают меры, чтобы закрыть тепловой контур квартиры и обезопасить систему теплоснабжения. Причины инцидента устанавливаются, предварительно на кухонной плите произошло возгорание подсолнечного масла с последующим хлопком», – отметили в ведомстве.

Напоминаем, в декабре 2023 года в жилом доме Сургута взорвался самогонный аппарат.