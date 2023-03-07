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В Сургуте произошел взрыв подсолнечного масла – хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами

В квартире в Сургуте из-за взрыва подсолнечного масла выбило окна и балкон

В Сургуте произошел взрыв подсолнечного масла – хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами
Фото: администрация Сургута

В понедельник, 6 марта, в 20:40 в квартире на улице Островского, 28 в Сургуте произошло возгорание и взрыв подсолнечного масла. Хлопок был такой сильный, что выбил на кухне оконную и балконную рамы. Хозяйку квартиры госпитализировали в больницу с ожогами средней тяжести, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«Возгорание на кухне было ликвидировано до прибытия пожарных. Сейчас коммунальщики принимают меры, чтобы закрыть тепловой контур квартиры и обезопасить систему теплоснабжения. Причины инцидента устанавливаются, предварительно на кухонной плите произошло возгорание подсолнечного масла с последующим хлопком», – отметили в ведомстве.

Напоминаем, в декабре 2023 года в жилом доме Сургута взорвался самогонный аппарат.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 113, комментариев: 0
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