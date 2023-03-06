В новом сезоне шоу «Молодые ножи» Константина Ивлева примет участие сургутянин

В новом выпуске второго сезона реалити-шоу с Константином Ивлевым «Молодые ножи» примет участие 23-летний повар из Сургута Андрей Симкив. Молодой человек находится в ресторанной индустрии четыре года и работает старшим поваром, он специализируется на европейских и азиатских кухнях.

Вместе с Андреем за выигрыш будут бороться еще пять поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож.

«Молодые ножи» — это кулинарная миссия Константина Ивлева: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». Помогать известному шефу тестировать поваров будут звездные дегустаторы: Роза Сябитова, Владимир Пресняков, Ренат Агзамов, Дмитрий Губерниев, Регина Тодоренко и другие. В этом выпуске оценит блюда российский лыжник и олимпийский чемпион Александр Большунов.