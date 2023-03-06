Депутаты Сургута проверили доступность общественного транспорта для жителей ЖК «Марьина гора»

В новый микрорайон Сургута «Марьина гора» начал ходить автобус. Отметим, что добраться до любой точки города люди смогут маршрутом №1 – он едет из поселка Финский. Представители администрации также подчеркнули, что добавили больше единиц транспорта, чтобы сургутянам пришлось меньше ждать.

Напомним, что данный вопрос поднимался в феврале в ходе думского комитета по горхозяйству. Народные избранники обсуждали грядущую модернизацию автобусной сети муниципалитета. В частности, обсуждали возможность включения нового микрорайона в один из маршрутов – несмотря на то, что ЖК «Марьина гора» еще находится на стадии возведения, в готовые дома уже заселились люди. После установки остановочного павильона на место с проверкой выехал депутат думы Сургута Богдан Гужва.

«Мы здесь меньше получаса. Уже два автобуса заезжали. На последнем заседании комитета Думы города по городскому хозяйству мы подробно обсуждали в каком порядке и как будет вводиться новая схема движения общественного транспорта. Естественно, удалённые территории мы, как депутаты, не можем не контролировать. Важно, чтобы сургутянам было комфортно жить в пока ещё удалённых микрорайонах города», – отметил Гужва.

В планах возвести на территории микрорайона «Марьина гора» 26 многоэтажек, две школы, четыре детсада, спортивный комплекс с бассейном, торговый и медицинский центры. По данным администрации Сургута в этот микрорайон смогут переселиться более 18 000 человек.