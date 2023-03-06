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Команда сургутянина Антона Шкредова «Gaimin Gladiators» выиграла в турнире по Dota 2

За победу на мейджоре по Dota 2 команда сургутянина Антона Шкредова получила 200 тысяч долларов

Команда сургутянина Антона Шкредова «Gaimin Gladiators» выиграла в турнире по Dota 2
Фото: championat.com

Киберспортсмен из Сургута Антон Шкредов, известный под ником DyrachYO, стал восьмым чемпионом мэйджора по Dota 2 из России. Его команда «Gaimin Gladiators» разгромила «Team Liquid» в гранд-финале The Lima Major 2023 со счетом 3:0 и получила 200 тысяч долларов и 400 DPC-очков.

Ранее 21-летний Антон Шкредов официально выступал за «KHAN» и «Team Spirit» и многие другие команды. Его главные достижения — топ-6 ESL One Los Angeles 2020 Online и четвертое место на Epic Prime League Season 1. В 2022 году он присоединился к европейскому коллективу «Gaimin Gladiators».

Отметим, что The Lima Major 2023 проходил с 22 февраля по 5 марта в Лиме, Перу. 18 лучших команд мира разыгрывали 500 тысяч долларов призовых и 1900 DPC-очков. Следующий мейджор пройдет в Берлине 26 апреля.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 243, комментариев: 0
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