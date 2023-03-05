Сургутяне продолжают вестись на старые уловки мошенников и терять большие деньги

С начала года сургутяне перевели мошенникам больше 53 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр города Андрей Филатов.

«Десятки горожан взяли миллионные кредиты и перевели деньги преступникам. Два человека продали квартиры. Люди остались без жилья. Чаще всего преступники представляются сотрудниками банков, полиции и ФСБ, портала госуслуг. Это люди с хорошей психологической подготовкой и обилием информации о собеседнике. Схемы обмана используются разные», – глава Сургута в соцсетях.

Напомним, что ранее майор полиции Алена Геншель рассказала, что аферисты практически не меняют способы похищения денег населения, однако схемы могут меняться. Так, злоумышленники обманом получили доступ к аккаунту на «Госуслугах» одного сургутянина и от его имени отправили заявку на мобилизацию.