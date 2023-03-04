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​Окружной кардиодиспансер в Сургуте получил новый магнитно-резонансный томограф

В кардиоцентре будут проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний на новом томографе

​Окружной кардиодиспансер в Сургуте получил новый магнитно-резонансный томограф
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Новый магнитно-резонансный томограф начал работать в окружном кардиоцентре в Сургуте: как передает пресс-служба администрации города, речь идет об аппарате «Инжениа 1,5 тесла» фирмы Philips, основное направление которого — диагностика сердечно-сосудистых заболеваний.

«Теперь МРТ-исследование стало доступно и пациентам с имплантированными электрокардиостимуляторами (МР-совместимыми), — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. — Ранее наличие ЭКС являлось абсолютным противопоказанием для проведения МРТ, так как это может нарушить работу имплантированного устройства и повлиять на только на самочувствие, но и жизнь пациента».

Программные приложения, с которыми работает томограф, позволяют диагностировать сердечно-сосудистую или онкопатологию на самой ранней стадии, а также проводить исследования головного и спинного мозга, органов брюшной полости.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 345, комментариев: 0
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