Аферисты взломали страницу сургутянина на «Госуслугах» и заполнили на его имя заявку на мобилизацию

Мошенники завладели аккаунтом на «Госуслугах», который принадлежал сургутянину, и отправили от его имени заявку для добровольцев, желающих отправиться на СВО.

«Участились случаи, когда неизвестные лица звонят горожанам и представляются сотрудниками портала госуслуг. Они сообщают, что их аккаунт был взломан и предлагают помощь в решении проблемы, требуют сообщить им код. После этого злоумышленники получают доступ к странице и его документам», – рассказала в ходе брифинга майор полиции Алена Геншель.

Также аферисты пугают горожан якобы возбужденным уголовном делом по статье «Госизмена» за то, что деньги с их банковских карт «утекают» за рубеж. Однако, по мнению силовиков, методы обмана у злоумышленников в целом не меняются и люди продолжают на них вестись.