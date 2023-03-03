В Сургуте увеличилась рождаемость за февраль в сравнении с прошлым годом

За февраль в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства родилось 634 малыша: 304 девочки, 330 мальчиков. Врачи приняли семь двоен и одну тройню, сообщают в Сургутском окружном клиническом центре охраны матери и детства.

«Мы поздравляем родителей, желаем крепкого здоровья вашим малышам и ждем вас снова здесь, где рождается счастье!» — написали пожелания сургутянам сотрудники центра на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что в прошлом году показатели рождаемости в феврале были ниже, во второй месяц зимы 2022 года появились на свет 611 малышей.

Всего с начала 2023 года в Центре охраны материнства и детства родилось 1239 детей.