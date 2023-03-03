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Сургутские врачи удалили новорожденной малышке гигантскую кисту

В Сургуте новорожденной пациентке удалили кисту объемом 350 мл

Сургутские врачи удалили новорожденной малышке гигантскую кисту
Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства

Врачи Сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства успешно провели операцию по удалению гигантской кисты у новорожденной, которой исполнился всего один день. У нее обнаружили образование в области малого таза.

«28 февраля срочную операцию выполнили: хирург Игорь Присуха и ассистент Азамат Миниахметов. У крошечной пациентки, вес при рождении которой составлял 3 кг 100 г, удалили образование объемом 350 мл! Хирургическое вмешательство длилось 1 час 45 минут», – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Сейчас малышка чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей Центра.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 245, комментариев: 0
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