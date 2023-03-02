Сургутянам рассказали, куда можно обратиться, если они стали жертвой насилия

Администрация Сургута напоминает, что если вы стали жертвой насилия, можно анонимно обратиться по горячей линии «Стоп насилию» 8 (801) 100-8-801.
Для детей и подростков также существует круглосуточный Телефон доверия: 8 (800) 2000-122.
Администрация Сургута напоминает, что если вы стали жертвой насилия, можно анонимно обратиться по горячей линии «Стоп насилию» 8 (801) 100-8-801.
Для детей и подростков также существует круглосуточный Телефон доверия: 8 (800) 2000-122.
Редакция СИА-ПРЕСС
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете войти на сайт
При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.
Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»