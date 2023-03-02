Молодожены Сургутского района смогут заключить брак в живописном месте

Молодожены Сургутского района смогут заключить брак на природе. Акция является бесплатной и пройдет в рамках Фестиваля национальных свадеб Ханты-Мансийского автономного округа в сентябре 2023 года.

«Молодожены Сургутского района смогут пригласить своих гостей на церемонию бракосочетания на природе. Она будет организована в национальном стиле. Торжества запланированы на 16 сентября», — подчеркнули сотрудники ЗАГС районной администрации.

Отмечается, что церемонии пройдут в красивейшем уголке природы — лесной зоне на берегу реки, в центре отдыха «Валикас» вблизи поселка Барсово.