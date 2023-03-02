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В Сургутском районе организуют место для выездной регистрации брака

Молодожены Сургутского района смогут заключить брак в живописном месте

В Сургутском районе организуют место для выездной регистрации брака
Фото: ru.freepik.com

Молодожены Сургутского района смогут заключить брак на природе. Акция является бесплатной и пройдет в рамках Фестиваля национальных свадеб Ханты-Мансийского автономного округа в сентябре 2023 года.

«Молодожены Сургутского района смогут пригласить своих гостей на церемонию бракосочетания на природе. Она будет организована в национальном стиле. Торжества запланированы на 16 сентября», — подчеркнули сотрудники ЗАГС районной администрации.

Отмечается, что церемонии пройдут в красивейшем уголке природы — лесной зоне на берегу реки, в центре отдыха «Валикас» вблизи поселка Барсово.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 178, комментариев: 0
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