35 пар из Сургута поженятся в первую красивую дату в марте

В первую красивую дату в марте в загсе Сургута поженятся 35 пар. В этот день еще есть 17 свободных мест, рассказали в «Сургутской трибуне».

«На 03.03.2023 запланировано 26 регистраций заключения брака в торжественной обстановке и 9 – не торжественно, всего 35 регистраций, еще 17 мест свободно», – отметили специалисты городского ЗАГСа.

Напоминаем, что впереди нас ждет еще одна красивая дата – 23 марта.

Вместе с тем, Сургут остается в лидерах среди муниципалитетов Югры по количеству зарегистрированных браков. В прошлом году в городе заключили брак 14 475 пар.