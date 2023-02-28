Utair вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Сургут

Авиакомпания Utair вводит с 4 марта дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Сургут. Ежедневные полеты между столичным аэропортом Внуково и югорским городом будут выполняться 3 раза в сутки, сообщается на сайте авиакомпании.

Согласно обновленному расписанию, рейсы из «Внуково» будут осуществляться в 00:20, 11:15 и 20:50, из Сургута – в 05:40, 07:00 и 18:00. Стоимость билетов начинается от 3285 рублей.

«Мы развиваем транспортную доступность городов Югры и с началом весны увеличиваем число рейсов в столицу. Всего из Сургута мы летаем по 27 внутренним и зарубежным направлениям», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.