Голый мужчина из Сургута пытался войти в квартиру соседа, но получил несколько ударов в лицо

В одном из домов Сургута на улице Университетская произошла потасовка между соседями. Мужчина вышел полностью раздетым в общий коридор и начал пинать ногой и бить руками чужую дверь. Спустя несколько минут из нее вышел сосед, который нанес нарушителю порядка несколько ударов, отправив того в нокаут. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на информацию от анонимного местного жителя.

«Не знаю, под чем был мужчина, но он выбежал голым в подъезд и начал ломиться в квартиру к соседу», — поделился очевидец.

Полиция Сургута подтвердила инцидент, но привлекать к ответственности по данному случаю никого не стали. Соседи уладили конфликт до прибытия наряда ППС.