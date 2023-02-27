Таможенники Сургута пересекли несанкционированный вывоз крупной суммы денег

Женщина пыталась вывезти из Сургута в Таджикистан более миллиона рублей, но ее в аэропорту остановили таможенники. Сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США пассажирке вернули под расписку, а превышение в 451,5 тысячу рублей, ставшее предметом правонарушения, изъяли.

Напомним, что перевозить в наличных сумму свыше 10 тысяч долларов США без декларации запрещено. При этом, если перемещаемые наличные денежные средства или денежные инструменты превышают сумму 100 тысяч долларов США в эквиваленте, при декларировании гражданину требуется представить документ о происхождении данного дохода. Кроме того, следует помнить о временно действующем запрете вывоза с территории России наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.

«Количество нарушений, связанных с перемещением валюты выросло: в прошлом году таможенники в Сургуте пресекли 32 попытки незаконного вывоза общей суммой более шести миллионов рублей», – комментирует начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

По данному факту сотрудники Сургутского таможенного поста возбудили дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены в суд. Нарушительнице грозит штраф в размере от одной второй до двукратной суммы незадекларированных наличных денежных средств, либо конфискация предмета административного правонарушения.