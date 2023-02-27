Два жителя Сургута забили до смерти своего знакомого

В Сургуте возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть жителя города. По версии следствия, двое мужчин в пьяном состоянии жестоко избили своего знакомого.

«В ночь на 23 февраля двое жителей Сургута 1995 и 1996 годов рождения, находясь в квартире одного из домов по улице 50 лет ВЛКСМ города Сургута, в ходе ссоры, возникшей на фоне совместного употребления алкоголя, нанесли своему знакомому 1990 года рождения, множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас обвиняемых заключили под стражу. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступления, сбор и закрепления доказательств.