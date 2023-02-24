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​В Белом Яру начнут строить школу

Новую школу построят в Белом Яру — возведение начнется в этом году

​В Белом Яру начнут строить школу
Фото: admsr.ru

Возведение новой школы в Белом Яру начнется в этом году: о планах администрации Сургутского района сообщает ее официальный сайт. «Появится она в новом быстроразвивающемся микрорайоне «Гидронамыв». Современное образовательные учреждение с безбарьерной средой, рассчитано на 1100 человек. Построена она будет по механизму концессии», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Подобные учебные заведения в Солнечном и Нижнесортымском открылись в 2022 году: «В итоге количество обучающихся во вторую смену в Сургутском районе уменьшилось на 1200 человек», — подытожил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Напомним, что строительство школ в регионах находится в поле зрения федеральных властей: с 2019 года открыто 850 общеобразовательных учреждений, в 2023-м это число должно увеличиться на 400 — на эти цели из федерального бюджета выделят порядка 490 миллиардов рублей.


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24 февраля в 13:37, просмотров: 502, комментариев: 0
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