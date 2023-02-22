Главврач Сургутской поликлиники рассказала о важности прививок для взрослого поколения

В этом году сургутские поликлиники отчитались за выполнение плана вакцинации на 100 процентов. Однако уровень заболеваемости все еще остается высоким среди наиболее уязвимых к вирусу гриппа категорий людей: дети с несовершенной иммунной системой и пожилые, иммунная защита которых снижена в силу возрастных особенностей. Об этом рассказала главный врач Сургутской поликлиники №2 Марина Тараник.

Для предотвращения распространения заболевания используются методы специфической вакцинации – это гриппозная вакцина. Каждый год ведется наблюдение за циркуляцией вируса, чтобы разработать новый состав вакцины от гриппа, который не перестает мутировать и приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды.

«Особенно часто предлагают привиться старшему поколению против пневмококковой инфекции, для профилактики возникновения воспаления легких. Эта вакцинация проводится один раз в пять лет», – рассказала главврач.

Выделяется категория людей старше 60 лет и моложе 60 лет, но с серьезными хроническими заболеваниями, им оказана вакцинация гриппа дабы предотвратить тяжелы осложнения. По словам Марины Тараник: «Даже абсолютно здоровый или не имеющий хронических заболеваний пожилой человек имеет особенности иммунитета в силу возрастной перестройки организма».

Также не стоит забывать о домашней профилактике гриппа, включающая в себя здоровый сон, правильное питание, влажную уборку дома, проветривание квартиры и регулярные прогулки на свежем воздухе.

«Прививается вся моя семья, дети, правнуки, внуки. Мы считаем, что это лучшая профилактика заболеваний. Это ведь несложно – пришла и поставила прививку, нет никаких проблем. Каждый год делаю прививки, стараюсь соблюдать меры профилактики и вот, не болею», – поделилась с корреспондентом Галина Максимовских.

Напомним, что не так давно главврач сургутской поликлиники №4 отметила высокую заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей