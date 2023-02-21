Аферисты украли у сургутянки больше трех миллионов

Сургутянка продала квартиру и взяла кредит, чтобы отдать деньги мошенникам. Так она пыталась спасти сбережения. В общей сумме, аферисты развели доверчивую женщину на сумму, превышающую три миллиона.

Как рассказала горожанка полиции, сначала ей позвонил мнимый сотрудник банка и сообщил, что на ее имя взяли кредит в размере 80 тысяч. После этого с жительницей Сургута связался лжесотрудник ФСБ, который предложил помочь в поимке злоумышленников. Следуя советам мошенников, женщина взяла «встречный кредит» на 200 тысяч рублей, а после пыталась обналичить сумму, но операция была заблокирована.

Тогда потерпевшая обратилась в финансовую организацию, где ей выдали только часть средств из-за ограничений. При этом сотрудник банка несколько раз пытался выяснить причину такого решения и предупреждал о телефонных преступниках. Сургутянка же ответила, что деньги ей нужны на реабилитацию ребенка. Та же история произошла в другом отделении, где потерпевшая через кассу обналичила вторую половину кредита. Все деньги ушли на «сейфовые ячейки».

Через пару дней пострадавшей позвонила лжесотрудница Центробанка и рассказала, что кадастровый номер квартиры потерпевшей попал в общий доступ и теперь ее недвижимость могут продать «черные риэлторы». Чтобы не потерять жилье, аферистка предложила горожанке продать квартиру и вновь отправить вырученные средства на «сейфовые ячейки». Мошенники предоставили женщине даже номер телефона риэлторской компании для ускоренной продажи квартиры. В течение трех дней сделка была оформлена. После этого общение с неизвестными прекратилось.

«Как поясняет потерпевшая, в этот же день к ней в гости пришла сестра, и, обратив внимание на взволнованное состояние родственницы, начала задавать вопросы. Узнав о ситуации, объяснила женщине, что та стала жертвой мошенников и настояла на обращении в полицию. Общая сумма ущерба составила свыше 3 300 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4, ст.159 УК РФ «Мошенничество», – сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.