Подрядчики, убирающие в Сургуте снег, подвергаются проверкам еженедельно

В Сургуте прошел рейд по уборке снега при участии администрации, подрядчиков и полиции. Особое внимание выделили участкам, на которые жалуются жители города – чаще всего люди сигнализируют о снежных массах и наледи. Подобные выезды проводятся еженедельно.

«Улично-дорожная сеть в целом в удовлетворительном состоянии. Посадочные площадки расчищены, тротуары посыпаны пескосоляной смесью. Можно сказать, что подрядчики стали работать лучше – ежедневно проводятся уборки. Это связано с изменением подхода к очистке территории от осадков», – рассказал заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Иван Михайленко.

Отметим, что в ходе рейдов за нарушения, влияющие на безопасность движения, подрядчикам выписываются предупреждения. Их устраняют обычно в течение дня. В администрации подчеркнули, что в текущем году обращений было гораздо меньше, чем в предыдущем.