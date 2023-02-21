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​В Сургуте по просьбе жителей отремонтируют более 2,5 км дорог

Три участка дорог отремонтируют в Сургуте в этом году по просьбе жителей

​В Сургуте по просьбе жителей отремонтируют более 2,5 км дорог
Фото: pixabay

В Сургуте в этом году отремонтируют более 2,5 км дорог. Планируется продолжить капитальный ремонт улицы Привокзальной, отремонтировать улицу Бажова и проспект Комсомольский на участке от улицы Югорской до Щепеткина, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

«Перечень объектов для ремонта был определен по итогам голосования жителями города», - добавили там.

Улица Привокзальная — одна из главных транспортных артерий Сургута. Первый этап капремонта дороги выполнили в прошлом году. Специалисты уложили 600 метров асфальтового покрытия, восстановили тротуары, смонтировали опоры освещения и светильники. В 2023 году дорожные рабочие произведут демонтаж плит с основания проезжей части, уложат новое асфальтобетонное покрытие.

В рамках ремонта Комсомольского проспекта будет выполнен комплекс работ, направленный на обеспечение комфортного и безопасного движения. Специалисты уложат более пяти тысяч квадратных метров нового асфальтового покрытия, отремонтируют колодцы, обновят бордюрный камень, нанесут дорожную разметку. Также будет восстановлена зеленая зона.


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21 февраля в 14:03, просмотров: 440, комментариев: 0
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