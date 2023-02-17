Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

18 февраля

Концертная программа «Неслучайная встреча»

Место проведения: Большой зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 18:00.

В Сургутской филармонии состоится премьера концертной программы «Неслучайная встреча». Концерт симфонического оркестра пройдет под управлением заслуженного артиста России Дениса Кирпанева. Исполнить в Сургуте Четвертую симфонию Чайковского, волшебную «Шахеразаду» Римского-Корсакова и другие великие произведения, позволяющие оценить все мастерство повзрослевших музыкантов, маэстро предстоит уже в эту субботу.

Цена билета: 500-700 рублей.

Телефон для справок: 8 (3462) 52-18-11. 12+

Поэтический нойз «Сигнал»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1 главный вход, цокольный этаж. Время: 20:00.

Бесконечная петля хаоса. Хаос стал системообразующим фактором, завернул эту спираль вокруг себя. Здесь царят законы, вернее, беззаконие, хаоса. Любой импульс навстречу Космосу обречен на угасание.

Хочется найти место, где до сих пор сохранились тишина и покой. Отдохнуть на секунду от дикого бессмысленного вращения абсурда.

Такое место есть. Оно — внутри. Внутри каждого. Реальность вокруг лишь отражает то, что находится в нас. А, значит, чтобы обрести покой, разгляди его в себе.

Ты ощущаешь сигнал.

Ты слышишь сигнал.

Ты есть сигнал.

Цена билета: 300 рублей по предпродаже, 500 рублей на входе. 16+

Мастер-класс «Вяжем мужские носки к 23 февраля»

Место проведения: Молодежный центр «Цвет», ул. Быстринская 20. Время: 15:00.

На улице метет, а значит февраль вступил в свои права. Близится главный февральский праздник...

А значит самое время посетить бесплатный мастер-класс по вязанию мужских носков спицами.

Для участия необходимо:

Базовое умение вязать лицевую и изнаночную петлю;

Моток тонкой пряжи (толщина пряжи 100гр/420м);

Спицы круговые 100 см или чулочные 5 шт., размер 2,5-3;

Блокнот для записей;

Возраст от 14 до 35 лет включительно;

Паспорт для заполнения согласия на обработку данных.

Мастер-класс ведет специалист Юлия Городницкая.

На всех наших МК ведется видео и фотосъемка.

Телефон для справок: +7 (3462) 21-50-61. Вход свободный. 14+

19 февраля

Мюзикл «Царевна-лягушка»

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, д. 12. Время: 14:00.

Сургутский театр приглашает ребят и их родителей на мюзикл «Царевна-Лягушка». В основе действия – любимая русская народная сказка. Но немного измененная на современный лад.

Почему Горыныч дружит с Иваном-Царевичем? Зачем Иван-Царевич переодевается в Бабу-Ягу? Отчего царевны сбежали из царского дворца? Каким Кощей был в детстве и куда перепрятал яйцо со смертью?

Неожиданные грани в характере знакомых героев, непредсказуемые повороты сюжета увлекут и детей, и взрослых. В финале вы полюбите всех героев – ведь даже те, кто творил злодеяния, искренне раскаются в содеянном и пустятся в общий пляс. Мюзикл «Царевна Лягушка» – это яркие образы, стильные костюмы, впечатляющие декорации, космическая игра света, умопомрачительные танцы!

Продолжительность спектакля – 1 час 30 минут.

Цена билета: 400 – 550 рублей. Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-19. 6+

Спектакль «Тень»

Место проведения: Театральная студия «Кулисы», ул. Сибирская, 2. Время: 16:00.

Городской культурный центр приглашает сургутян на спектакль «Тень». Постановка театральной студии «Кулисы» – это история о важности совести и чести, о коварстве и малодушии, об истинной любови и ее имитации, верности своим идеалам. Спектакль научит отличать правду от лжи, хорошее от дурного, честного человека от корыстолюбца и поступать по совести.

Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». Телефон для справок: 8 (3462) 24-02-80. 6+

Экскурсия «PRO гобелен»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Сургутский художественный музей впервые представляет искусство гобелена как самостоятельное направление в изобразительном искусстве.

История шпалерного ткачества насчитывает более четырех тысяч лет. Самые древние его образцы, созданные из шерсти и хлопка, были обнаружены в Южной Америке, на территории современного Перу. Также ранние экземпляры были найдены в гробницах древнеегипетских фараонов. Выдающиеся работы из шелка производили и в Древнем Китае. В Западной Европе расцвет этого вида декоративно-прикладного искусства пришелся на эпоху Возрождения.

Шпалеры, безворсовые ковры с сюжетными и орнаментальными композициями, выполняли как эстетическую функцию – были прекрасным украшением интерьера, так и практическую – утепляли каменные стены, служили перегородками и занавесями. Само слово «гобелен» вошло в обиход только во второй половине XVII века – времени создания шпалерной мануфактуры братьев Гобеленов во Франции.

Цена билета: 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». Телефон для справок: +7 (3462) 51-68-11. 6+