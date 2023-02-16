Масштабный ремонт дорог пройдет в Сургуте в этом году

В Сургуте в этом году ожидается масштабное обновление дорог. Планы по ремонту озвучили на штабе под руководством главы города Андрея Филатова.

«В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют более 2,5 тысяч метров дорог. Это ул. Привокзальная и Бажова, а также пр. Комсомольский. Ликвидируют колейность на площади почти 80 тысяч квадратных метров», - сообщили в телеграм-канале администрации Сургута.

Также планируется благоустроить 12 внутриквартальных проездов, а два внутриквартальных проезда ждет капитальный ремонт.

Кроме того, для безопасного и комфортного передвижения детей к школе № 45 на пр. Взлетный на участке от пр. Мунарева до ул. Югорской установят уличное освещение. Построят линии уличного освещения на бульваре Писателей и Андреевском заезде.