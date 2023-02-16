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В Сургуте посадят на 19 процентов больше цветов в 2023 году

Более 400 тысяч различных цветов порадуют сургутян этим летом

В Сургуте посадят на 19 процентов больше цветов в 2023 году
Фото: администрация Сургута

Площадь цветников Сургута в 2023 году вырастет на 19 процентов по сравнению с прошлым годом и составит 21 тысячу квадратных метров. Так, всего на городских территориях появится около 400 тысяч различных цветов. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов на штабе по городскому хозяйству.

«Наши требования остаются четкими и понятными, то качество, которое мы показали должно быть обеспечено. Давайте в этом году работать в таком же режиме, чтобы город был чистым и аккуратным», – отметил мэр города.

Первыми цветами, которые порадуют сургутян станут тюльпаны. 40 тысяч цветов распустятся в мае-июне на площади 800 квадратных метров в трех локациях: в сквере «Мемориал Славы», у памятника «Воинам – интернационалистам» и на транспортной развязке у памятника «Основателям города Сургута»

В летний период также установят 1 084 элементов вертикального озеленения и 117 новых вазонов. Новые цветочные композиции высадят в «Крылов парк» и в сквере у Свято-Троицкого кафедрального собора.

Еще одним элементом украшения города станут 25 топиарных фигур. Новая фигура «Семья медведей» будет расположена на транспортной развязке по ул. Щепеткина – ул. Мелик-Карамова.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 303, комментариев: 0
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