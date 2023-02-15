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Канализационные очистные сооружения Сургута модернизируют

Глава Сургута анонсировал обновление канализационных очистных сооружений

Канализационные очистные сооружения Сургута модернизируют
Фото: администрация Сургута

Канализационные очистные сооружения в Сургуте планируют модернизировать. Информацию об этом озвучил глава города Андрей Филатов во время ежегодного отчета перед местным парламентом.

«Конкурс отыгран, емкость проекта – более двух миллиардов рублей. Надеемся, что это кардинально технологически и качественно изменит работу данного комплекса», – рассказал градоначальник.

Напомним, что существующая станция была построена в Сургуте более 40 лет назад. Механизмы очистки с тех пор несколько раз поменялись. Также на объект возросла нагрузка из-за активной застройки. Необходимость реконструкции, отметил глава Сургута, продиктована еще и соблюдением экологических норм.

По информации администрации, после реконструкции сооружения пополнятся блоками ультрафиолетовой очистки, современными фильтрационными системами, илозаборными комплексами и другим оборудованием.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 123, комментариев: 0
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