За прошлый год в Сургут прибыло более 1800 школьников

В Сургуте продолжатся строительство школ по концессии. Так, в перспективе планируется создание новых общеобразовательных организаций, способных разместить 6900 детей. Об этом в ходе отчета городским депутатам рассказал мэр Андрей Филатов.

Он также отметил, что в прошлом учебном году в Сургут приехало более 1800 иногородних школьников. На данный момент в городе проживает более 60 тысяч учеников.

«В Сургуте более 60 тысяч школьников. В 2022 году путем реорганизации ремонта, открытия новых учебных учреждений в школах создано 809 новых учебных мест. Отремонтировано 17 учреждений. Снизить долю обучающихся во вторую смену пока, к сожалению, не удается, так как количество учащихся за год снова выросло на пять процентов. Это тенденция последних пяти лет. В 2022-2023 учебном году в общеобразовательные учреждения Сургута прибыло 1847 иногородних. Это рекордное количество за последние пять лет», – заявил мэр.