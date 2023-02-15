За прошлый год население Сургута приросло на 6000 человек

Глава Сургута Андрей Филатов рассказал, что за прошлый год население города пополнилось на 6000 человек и теперь составляет более 400 тысяч. При этом уровень смертности снизился – чаще всего люди умирали из-за болезней системы кровообращения и новообразований, что соответствует общероссийским показателям. Информация была озвучена в ходе отчета перед местными депутатами.

«Сургут имеет положительный естественный прирост населения. На протяжении десяти лет количество рождений в два-три раза превышает количество смертей, а браков в полтора раза больше, чем разводов. В 2022 году сургутян стало больше почти на шесть тысяч человек. По итогам года население нашего города превысило отметку в 400 тысяч человек. Уровень смертности снизился, несмотря на сохранение негативного влияния ковид-ситуации», – сказал Андрей Филатов.