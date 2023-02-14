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Любовь Колесникова: «Детская заболеваемость ОРВИ составила более 55%»

Главврач сургутской поликлиники №4 отметила высокую заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

Любовь Колесникова: «Детская заболеваемость ОРВИ составила более 55%»
Фото: ru.freepik.com

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Сургуте продолжает оставаться на высоком уровне. При этом чаще всего болеют дети до двух лет и школьники младшего и среднего звена, рассказала главный врач БУ «Городская клиническая поликлиника №4» Любовь Колесникова.

«Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения, прикрепленного к нашей поликлинике, остается высоким, в том числе и среди детей. В общей структуре детская заболеваемость респираторными инфекциями составляет более 55% процентов. Ранее мы отметили небольшое снижение в пределах 9% в возрастной группе от 15 до 17 лет. Гриппом преимущественно болеют дети до двух лет и от семи до 14 лет», – отметили главврач.

Дети продолжают болеть и коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в поликлинике №4 под наблюдением находится 81 ребенок. На прошлой неделе впервые лабораторно подтверждено 50 случаев ковида среди детей.

Однако в настоящий момент в Сургуте регистрируют в основном вирус гриппа B, который протекает в легкой форме. «Специалисты говорят, что как только начинают регистрировать вирус гриппа B, то можно говорить, что мы достигли пика и стоит ожидать снижения заболеваемости», – добавила Колесникова.

Вместе с тем, в городе постоянно следят за количеством заболевших в школах и детсадах. И при необходимости образовательный процесс приостанавливается. Так, на прошлой неделе в девяти школах на карантин ушли 49 классов, а в пяти детсадах – шесть групп.

А также врачи напоминают о необходимости вакцинации, благодаря которой заболевание может пройти в легкой форме. Отметим, что в предэпидемиологический период в Сургуте привилось 75% детского населения.

Напоминаем, что югорчане стали чаще болеть гриппом.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 230, комментариев: 0
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