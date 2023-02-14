В сургутском Центре охраны материнства и детства родилась вторая тройня в 2023 году

Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства приняли вторую в 2023 году тройню у 33-летней местной жительницы. На 33 неделе беременности после полуторачасовой операции кесарева сечения на свет появились три девочки.

«Три девочки: 1300 гр ростом 43см, 1400 гр ростом 43см, 2140 гр и ростом 42 см. Все малышки на семь баллов по шкале Апгар. Учитывая количество новорожденных, в операционной работал расширенный состав хирургической бригады. Операция прошла в штатном режиме 6 февраля. Сейчас малыши находятся под круглосуточным наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии», – рассказали в пресс-службе Центра.

Дома многодетную маму с нетерпением ждут еще два ребенка. Сейчас в семье их стало пятеро.

Напоминаем, что первую в 2023 году тройню, которая родилась в сургутском Центре охраны материнства и детства, выписали в начале февраля.