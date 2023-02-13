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Сургутские врачи помогли родить пациентке с врастанием плаценты

Доктора из Сургута провели операцию беременной пациентке с осложнением

Сургутские врачи помогли родить пациентке с врастанием плаценты
Фото: t.me/surgut_sokcomid

Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства провели операцию кесарева сечения пациентке, беременность которой протекала с осложнением – врастанием плаценты в стенку матки. Эта сложная патология требует ювелирной работы хирургической бригады.

Отмечается, что женщина была госпитализирована еще месяц назад и с этого момента находилась под пристальным вниманием врачей.

«После трехчасовой операции, на сроке 34 недели и 2 дня на свет появился мальчик весом 2450 грамм. По оценке специалистов новорожденный на 7-8 баллов по Апгар. Мультидисциплинарная бригада врачей провела эмболизацию маточных артерий, которая обеспечила временную ишемию матки, и позволила хирургам бережно провести иссечение очага врастания и метропластику. Врачам удалось сохранить детородную функцию женщине. Сейчас ребенок и мама чувствуют себя хорошо», – сообщили в пресс-службе медучреждения.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 403, комментариев: 0
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